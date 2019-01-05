Североамериканская пресса: "Если бы у Костина было что-то потяжелее в руках, он бы кинул это в толпу"

Автор канадского портала Yahoo! Canada Sports Стэн Темминг написал критическую статью о поступке капитана молодежной сборной России Клима Костина. После поражения от США в полуфинале молодежного ЧМ (1:2) 19-летний форвард от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке. Кроме того, он выругался в адрес трибун, освиставших его.

"Если бы капитан российской команды Клим Костин получил бы что-нибудь потяжелее своего шлема после поражения от американцев, он бы, вероятно, кинул это гораздо дальше в толпу.

(Что я могу сказать? Он выглядит как довольно сильный чувак).

В каждой команде, вылетевшей с турнира, называют тройку лучших игроков. Удивительно, но большинство из этих людей обычно не в восторге от этого выбора в ближайшие моменты после одного из самых душераздирающих поражений в их молодой жизни.

После того, как Костина признали одним из трех лучших в составе российской команды, он не стал прилагать усилий, чтобы скрыть свои эмоции, и рассказал собравшимся, что именно он чувствует по поводу всех издевательств.

После вручения часов Костин поделился некоторыми словами с толпой, которая доставляла ему и его команде беспокойство.

Вы разочарованы тем, что у вас больше нет возможности покинуть турнир с золотом на шее. На такой крупной международной арене, как эта, и это можно понять, если речь идет о простых подростках в пылу борьбы.

Жаль только, что в этот раз никто из толпы не получил бесплатную медаль", - говорится в тексте статьи.

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