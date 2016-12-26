Защитник молодежной сборной России Сергей Зборовский перед стартовым матчем чемпионата мира против Канады подчеркнул, что команда Валерия Брагина подходит к турниру в отличной форме, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам Зборовского, против канадцев играть надо жестко, но с головой.

- Команда подходит к турниру в отличной форме, - сказал Зборовский. - Преимущество Канады - домашний лед. Но мы не хуже. Надо играть жестко, но с головой, мы им ни в чем не уступаем.

Трансляция матча Канада – Россия (начало – в 04:00 по московскому времени)