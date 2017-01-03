Сергей Зборовский: "Плохо, что заработали столько удалений в игре с Данией"

Защитник молодежной сборной России Сергей Зборовский после матча 1/4 финала чемпионата мира с Данией (4:0) подчеркнул, что команда хорошо действовала в меньшинстве. В полуфинале россияне встретятся с победителем пары США – Швейцария.

– Плохо, что мы заработали столько удалений, – приводит официальный сайт турнира слова Зборовского. – Но мы посмотрели много видео перед игрой, чтобы улучшить игру в меньшинстве. Нам удалось блокировать множество бросков и мы не дали сопернику шансов.

С первым голом нам повезло. Но после этого мы прибавили и контролировали ход встречи. В полуфинале нам нужно лучше провести начало. Необходимо быть готовыми и пахать на протяжении всей встречи.