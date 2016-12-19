Сергачев, Коростелев и Гурьянов присоединились к российской молодежке в Канаде

Молодежная сборная России приступила к заключительному этапу подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Канаде, информирует официальный сайт ФХР. В воскресенье команда прибыла в Кингстон, а в понедельник утром провела первую тренировку в зале.

Для подготовки к турниру в состав сборной прибыли шесть кандидатов на попадание в окончательный состав: защитники – Михаил Сергачев ("Виндзор"), Сергей Зборовский ("Реджайна"); нападающие – Никита Коростелев ("Сарния"), Артур Тянулин ("Оттава 67-е"), Яков Тренин ("Гатино") и Денис Гурьянов ("Техас").

Итоговая заявка на чемпионат мира будет объявлена 22 декабря. Во вторник россияне проведут контрольную встречу против Дании. Чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.