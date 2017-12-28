Семин вывел сборную России вперед в матче МЧМ против Швейцарии

Сборная России открыла счет в матче второго тура группового турнира молодежного чемпионата мира против Швейцарии. Команда Валерия Брагина вышла вперед в большинстве - Владислав Семин броском от синей линии поразил ворота соперников.

Отметим, что изначально в протоколе встречи этот бросок был записан на Клима Костина, но затем ее переписали на защитника российской молодежки.

Трансляция матча Россия - Швейцария