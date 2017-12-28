22:28 28 декабря | Хоккей — Молодежный ЧМ

Семин вывел сборную России вперед в матче МЧМ против Швейцарии

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Сборная России открыла счет в матче второго тура группового турнира молодежного чемпионата мира против Швейцарии. Команда Валерия Брагина вышла вперед в большинстве - Владислав Семин броском от синей линии поразил ворота соперников.

Отметим, что изначально в протоколе встречи этот бросок был записан на Клима Костина, но затем ее переписали на защитника российской молодежки.

Трансляция матча Россия - Швейцария

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Valmont0710

Три армянина в составе ребята!!!! Я бы может в одного поверил. Вы их видели? Это б.....во. Бабки все решают. Нечего там ловить..Они ноль

23:26 28 декабря