Семин вывел сборную России вперед в матче МЧМ против Швейцарии

Сборная России открыла счет в матче второго тура группового турнира молодежного чемпионата мира против Швейцарии. Команда Валерия Брагина вышла вперед в большинстве - Владислав Семин броском от синей линии поразил ворота соперников.
Отметим, что изначально в протоколе встречи этот бросок был записан на Клима Костина, но затем ее переписали на защитника российской молодежки.
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Valmont0710
Три армянина в составе ребята!!!! Я бы может в одного поверил. Вы их видели? Это б.....во. Бабки все решают. Нечего там ловить..Они ноль
23:26 28 декабря