Сборные США и России сыграют в 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Прямая трансляция

Сборная России сыграет в ночь со 2 на 3 января в четвертьфинале чемпионата мира с командой США. Игра состоится в 4 утра по московскому времени. "СЭ" будет вести прямую трансляцию. Также во время матча вы сможете увидеть заброшенные шайбы.
После финальной сирены вас ждет подробный отчет, мнения экспертов и репортаж с места событий от нашего корреспондента Алексея Шевченко.
США - Россия. Прямой эфир (Видео)
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Трансляция матча США - Россия
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Трансляция матча США - Россия
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