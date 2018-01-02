20:00 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Сборные США и России сыграют в 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Прямая трансляция

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет против США. Фото 2018.worldjunior.hockey
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет против США. Фото 2018.worldjunior.hockey

Сборная России сыграет в ночь со 2 на 3 января в четвертьфинале чемпионата мира с командой США. Игра состоится в 4 утра по московскому времени. "СЭ" будет вести прямую трансляцию. Также во время матча вы сможете увидеть заброшенные шайбы.

После финальной сирены вас ждет подробный отчет, мнения экспертов и репортаж с места событий от нашего корреспондента Алексея Шевченко.

США - Россия. Прямой эфир (Видео)

Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 - здесь //
Уверен, что знаешь будущего чемпиона? 
Трансляция матча США - Россия

Опрос

Как сборная России выступит в плей-офф МЧМ-2018?
голосовать
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий