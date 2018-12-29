Сборная США разгромила Казахстан на молодежном чемпионате мира

В матче молодежного чемпионата мира сборная США убедительно обыграла команду Казахстана (8:2).

В составе победителей хет-трик сделал Джоэль Фараби. Американцы с шестью очками после двух матчей с шестью очками лидируют в группе В. У Казахстана ноль очков и последнее место.

Молодежный чемпионат мира

Группа В

Казахстан U20 - США U20 - 2:8 (1:4, 0:3, 1:1)

Голы: Вальстрем - 1 (Пелинг), 1:37 - 0:1. Буяльский - 1 (Орехов), 1:55 - 1:1. Фараби - 1 (бол., Робертсон, Д. Хьюз), 5:13 - 1:2. Фараби - 2 (Робертсон, Норрис), 8:53 - 1:3. Фараби - 3 (Робертсон), 12:05 - 1:4. Хмелевски - 1 (бол., Пелинг, Андерсон), 25:46 - 1:5. Пелинг - 1 (мен.), 30:50 - 1:6. Мэдден - 1 (Миллер), 32:11 - 1:7. Норрис - 1 (Робертсон), 40:23 - 1:8. Митенков - 1 (Орехов, Гатиятов), 49:56 - 2:8.

Вратари: Нурек (Еремеев, 8:10, Нурек, 32:11) - Примо.

Штраф: 14 - 10.

Броски: 13 (6+3+4) - 66 (21+25+20).

Судьи: Алари, Пражак.

29 декабря. Виктория. Save-On-Foods Memorial Cent

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею