Сборная США по буллитам обыграла Канаду на открытом воздухе на МЧМ

Сборная США обыграла Канаду в матче группового турнира МЧМ - 4:3 по буллитам. Американцы уступали перед третьим периодом со счетом 1:3, но затем по шайбе забросили Скотт Перунович и Брэди Ткачук.

В серии буллитов США были сильнее со счетом 2:0. Свои попытки реализовали Ткачук и Киффер Беллоуз. Канадцы, несмотря на поражение, лидируют в таблице группы А с 7-ю очками в активе. В последнем туре команда играет с Данией.

Отметим, матч проходил в Баффало на открытом воздухе. Такой поединок впервые был проведен в рамках МЧМ.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Канада - США - 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Макар - 1 (бол., Томас), 4:13 - 1:0. Дюбе - 1 (бол., Стил), 15:17 - 2:0. Беллоуз - 3 (бол., Миттельштадт, Эттингер), 36:27 - 2:1. Катчук - 2 (Бин), 37:39 - 3:1. Перунович - 1 (бол., Миттельштадт), 46:09 - 3:2. Ткачак - 2 (Миттельштадт), 46:43 - 3:3.

Победный буллит: Беллоуз.

Вратари: Харт - Эттингер.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 22 (9+5+6+2) - 35 (11+13+8+3).

Судьи: Виганд, Каукокари.

Орчард-Парк. New Era Field.