Сборная США обыграла Финляндию на МЧМ-2019

Сборная США обыграла Финляндию на молодежном чемпионате мира-2019 - 4:1. Эта победа позволила американцам стать вторыми в группе В.

В четветьфинале США сыграют с Чехией.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

США - Финляндия - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Робертсон - 1 (Фараби), 19:51 - 1:0. Мэдден - 2 (Норрис), 31:40 - 2:0. Пелинг - 5 (Кемп), 36:42 - 3:0. Мэдден - 3 (бол., Норрис, Робертсон), 42:02 - 4:0. Юленен - 1 (Вааканайнен), 53:16 - 4:1.

Вратари: Примо - Луукконен.

Штраф: 6 - 30.

Броски: 39 (8+12+19) - 28 (7+11+10).

Судьи: Алари, Бьерк.

1 января. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre.