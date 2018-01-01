Сборная США обыграла Финляндию на МЧМ

Сборная США обыграла Финляндию в матче молодежного чемпионата мира - 5:4. Дубль в этой встрече сделал форвард Джо Андерсон. Победа позволила американцам занять второе место в группе В.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

США - Финляндия - 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)

Голы: Фредерик - 1 (Тафти, Ямамото), 3:59 - 1:0. Миттельштадт - 4 (Ткачак), 14:33 - 2:0. Дж. Андерсон - 1 (бол., Ткачак, Фокс), 26:56 - 3:0. Рясянен - 3 (Толванен), 29:01 - 3:1. Толванен - 1 (бол., Йокихарью, Весалайнен), 38:44 - 3:2. Дж. Андерсон - 2 (бол., Фокс, Миттельштадт), 39:26 - 4:2. Коппанен - 3 (мен., Нурми, Вааканайнен), 48:25 - 4:3. Весалайнен - 1 (Юолеви, Вялимяки), 49:31 - 4:4. Фокс - 1 (Миттельштадт, Ткачак), 58:23 - 5:4.

Вратари: Уолл - Луукконен (58:40 - 59:57).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 37 (10+10+17) - 24 (8+10+6).

Судьи: Гарон, Шир.

31 декабря. Баффало. KeyBank Center.