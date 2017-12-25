15:31 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Сборная Словакии объявила состав на молодежный чемпионат мира


Сборная Словакии на официальном сайте Федерации хоккея страны объявила состав команды на молодежный чемпионат мира. Напомним, что турнир пройдет в Баффало с 26 декабря по 5 января.

Состав выглядит следующим образом:

вратари: Роман Дурны, Давид Гренак, Якуб Костелны;

защитники: Мартин Бодак, Мартин Фегервары, Самуэль Ферета, Томаш Гедера, Михал Иван, Марек Коренчик, Давид Матейович, Войтех Зеленяк;

нападающие: Самуэль Букек, Вилиам Чахо, Милош Келемен, Филип Кривошик, Петер Кундрик, Адам Лишка, Милош Роман, Адам Ружичка, Эрик Смолка, Самуэль Соленски, Мариан Студенич, Алекс Тамас.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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