Сборная Швейцарии вышла в полуфинал МЧМ в четвертый раз в истории

Сборная Швейцарии обыграла Швецию в четвертьфинале МЧМ-2019 - 2:0. Команда вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Канада - Финляндия.

Швейцарцы вышли в полуфинал в четвертый раз в своей истории. Ранее команда преодолела стадию 1/4 финала в 1998, 2002 и 2010 году.

Во всех случаях Швейцария уступала в полуфинале. В 1998 году команда завоевала бронзовые медали.

Россия - Словакия: прямая видеотрансляция четвертьфинала МЧМ-2019 - live!

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