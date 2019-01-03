Сборная Швейцарии вышла в полуфинал МЧМ в четвертый раз в истории

Сборная Швейцарии обыграла Швецию в четвертьфинале МЧМ-2019 - 2:0. Команда вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Канада - Финляндия.
Швейцарцы вышли в полуфинал в четвертый раз в своей истории. Ранее команда преодолела стадию 1/4 финала в 1998, 2002 и 2010 году.
Во всех случаях Швейцария уступала в полуфинале. В 1998 году команда завоевала бронзовые медали.
Россия - Словакия: прямая видеотрансляция четвертьфинала МЧМ-2019 - live!
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