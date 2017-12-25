Сборная Швейцарии назвала состав на молодежный чемпионат мира

Сборная Швейцарии определилась с составом на молодежный чемпионат мира. Напомним, что турнир пройдет в Баффало с 26 декабря по 5 января.

Состав выглядит следующим образом:

вратари: Маттео Ритц, Акира Шмид, Филип Вутрих;

защитники: Давид Барандун, Тим Берни, Доминик Эгли, Тобиас Гайссер, Нико Гросс, Симон Ле Кутр, Элиа Рива;

нападающие: Марко Каваллери, Нандо Эггенбергер, Андре Хайм, Кен Хунтер, Филипп Курашев, Свен Лейенбергер, Гийом Майяр, Марко Миранда, Николас Мюллер, Валентин Нуссбаумер, Дарио Рорбах, Джастин Зикрист, Аксель Симич.

Напомним, что швейцарцы сыграют в группе А против команд России, Белоруссии, Швеции и Чехии.