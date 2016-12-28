Сборная России забросила Латвии девять шайб на молодежном ЧМ

Молодежная сборная России разгромила команду Латвии в матче группового турнира чемпионата мира со счетом 9:1. Шайбы у россиян забросили Данил Юртайкин, Александр Полунин (дубль), Павел Карнаухов, Кирилл Капризов (хет-трик), Кирилл Беляев и Яков Тренин. В составе соперника отличился Рудольф Балцерс.

Напомним, что в первом матче на турнире Россия проиграла Канаде со счетом 3:5. Следующую встречу подопечные Валерия Брагина проведут 29 декабря (начало – 23.30 по московскому времени) против команды США.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Латвия – РОССИЯ - 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Голы: Юртайкин - 1 (Дронов), 5:33 - 0:1. Полунин - 1 (Капризов, Сидоров), 12:10 - 0:2. Карнаухов - 1 (Гурьянов, Кудако), 17:39 - 0:3. Капризов - 2 (Воробьев, Полунин), 20:56 - 0:4. Балцерс - 1 (бол., Дзиеркалс), 23:42 - 1:4. Полунин - 2 (Рыков, Воробьев), 24:21 - 1:5. Беляев - 1 (Юртайкин, Алексеев), 25:04 - 1:6. Капризов - 3 (бол., Рыков, Воробьев), 46:07 - 1:7. Тренин - 1 (бол., Капризов, Полунин), 49:28 - 1:8. Капризов - 4 (бол., Рыков, Воробьев), 56:07 - 1:9.

Вратари: Григалс (Романовский, 20:00, Григалс, 25:04) - Сухачев.

Штраф: 18 - 10.

Броски: 26 (10+10+6) - 40 (12+9+19).

Судьи: Берчелл, Линде.

27 декабря. Торонто. Air Canada Centre.

Трансляция матча Латвия - Россия