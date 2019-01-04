Сборная России объявила состав на матч МЧМ против США

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом на матч полуфинала чемпионата мира против США. Место в воротах займет Петр Кочетков.
Состав выглядит следующим образом:
Кочетков (Тарасов); Журавлев – Морозов Илья, Муранов – Галимов – Слепец; Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин; Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков; Рубинчик, Подколзин – Морозов Иван – Шашков, Марченко.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею
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