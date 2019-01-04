Сборная России объявила состав на матч МЧМ против США

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом на матч полуфинала чемпионата мира против США. Место в воротах займет Петр Кочетков.

Состав выглядит следующим образом:

Кочетков (Тарасов); Журавлев – Морозов Илья, Муранов – Галимов – Слепец; Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин; Алексеев – Ольшанский, Коваленко – Шэн – Старков; Рубинчик, Подколзин – Морозов Иван – Шашков, Марченко.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею