Сборная России назвала состав на матч МЧМ с Канадой

В молодежной сборной России перед матчем группового турнира чемпионата мира-2019 с Канадой в Ванкувере произошла замена вратаря. До этого поединка основным голкипером был Данил Тарасов. Сегодня место в воротах займет Петр Кочетков.

Добавим, что Иван Муранов избежал дисквалификации после штафа 5+20 за колющий удар соперника в пах после остановки игры в предыдущем матче турнира со Швейцарией. Также в состав вернулся Николай Коваленко.

Сборная России: Кочетков (Тарасов). Журавлев – Илья Морозов, Слепец – Галимов – Муранов. Романов – Саморуков, Костин – Кравцов – Денисенко. Ольшанский – Алексеев, Старков – Шэш – Шашков. Рубинчик, Коваленко – Подколзин – Иван Морозов, Марченко.

На МЧМ-2019 команда Валерия Брагина победила Данию (4:0), Чехию (2:1) и Швейцарию (7:4). Матч Россия – Канада начнется в 4.00 по Москве 1 января. В этой заключительной игре предварительного раунда будет определен победитель группы A.

Суперматч Россия – Канада: прямая видеотрансляция!

Россия – Канада: молодежный чемпионат мира-2019, 1 января 2019, онлайн-трансляция и статистика игры доступна в матч-центре

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Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею