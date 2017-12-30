Сборная Канады в матче МЧМ "проиграла" американцам Гослинга

Сборная Канады в Твиттере во время матча молодежного чемпионата мира против США опубликовала фотографию с баннером своих болельщиков. Поклонники "Кленовых листьев" в качестве "приза" в этом противостоянии предложили известного актера Райана Гослинга, который родился в провинции Онтарио, но большую часть жизни проводит в США.

"Победитель получит Райана Гослинга", - написано на баннере, который украшен флагами обеих стран.

Встреча завершилась победой американцев (4:3 Б). Канадцы по ходу матча вели со счетом 3:1. но в третьем периоде пропустили две шайбы за 34 секунды. В оставшееся игровое время команды не смогли нанести результативных ударов, а в серии послематчевых бросков точнее была сборная США.