Сборная Канады U20 разгромила Словакию

Молодежная сборная Канады переиграла своих сверстников из Словакии со счетом 6:1 в рамках подготовки к МЧМ-2019.

Забитыми голами в составе канадцев отметились Коди Гласс, Максим Комтуа, Джек Студничка, Ник Судзуки, Шейн Бауэрс и Тай Смит. Гласс, помимо заброшенной шайбы, отдал две результативные передачи. Таким образом, он набрал три очка по системе "гол+пас". У словаков единственный гол забил Патрик Гренорчак.

Молодежный чемпионат мира-2019 пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ванкувер и Виктория. Хозяева турнира попали в группу А с командами России, Чехии, Швейцарии и Дании.