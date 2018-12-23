Сборная Чехии назвала состав на молодежный чемпионат мира

Стал известен окончательный вариант состава сборной Чехии на молодежный чемпионат мира.

Состав молодежной сборной Чехии

Вратари: Якуб Шкарек, Иржи Патера, Лукаш Достал.

Защитники: Якуб Галваш, Филип Краль, Радим Салда, Давид Квашничка, Далимил Микушка, Матиас Зелингр, Михаэль Гаспар, Даниэль Букац.

Форварды: Филип Задина, Мартин Нечас, Мартин Каут, Карел Плашек, Якуб Пур, Петр Чайка, Ян Хладоник, Якуб Лауко, Матеш Пекар, Ондрей Мачала, Криштоф Грабик, Ян Керн, Яким Конделик, Ян Йеник.

Турнир пройдет в Канаде с 26 декабря в Ванкувере и Виктории (Канада). Чехи сыграют в группе А со сборными России, Канады, Швейцарии и Дании.

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