Сборная Чехии назвала состав на молодежный чемпионат мира

Стал известен окончательный вариант состава сборной Чехии на молодежный чемпионат мира.
Состав молодежной сборной Чехии
Вратари: Якуб Шкарек, Иржи Патера, Лукаш Достал.
Защитники: Якуб Галваш, Филип Краль, Радим Салда, Давид Квашничка, Далимил Микушка, Матиас Зелингр, Михаэль Гаспар, Даниэль Букац.
Форварды: Филип Задина, Мартин Нечас, Мартин Каут, Карел Плашек, Якуб Пур, Петр Чайка, Ян Хладоник, Якуб Лауко, Матеш Пекар, Ондрей Мачала, Криштоф Грабик, Ян Керн, Яким Конделик, Ян Йеник.
Турнир пройдет в Канаде с 26 декабря в Ванкувере и Виктории (Канада). Чехи сыграют в группе А со сборными России, Канады, Швейцарии и Дании.
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