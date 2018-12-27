Савелий Ольшанский включен в заявку сборной России на МЧМ

Защитник Савелий Ольшанский появился в заявке сборной России на молодежный чемпионат мира, сообщает официальный твиттер ФХР.

Игрок сможет принять участие в игре с командой Дании, которая пройдет 28 декабря. Матч начнется в 0:00 по московскому времени. Таким образом, в заявочном листе сборной России осталось одно свободное место.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит сейчас в канадских городах Ванкувере и Виктории. Сборная России попала в группу А с командами Дании, Канады, Швейцарии и Чехии.