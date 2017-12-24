Самвел Мнацян: "Интересно, что лидеры сборной России – армяне!"

Защитник "Адмирала" Самвел Мнацян отметил, что нападающие Артем Манукян, Алексей Полодян и Андрей Алтыбармакян стали настоящими лидерами молодежной сборной России. Также он пожелал удачи национальной команде на молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в США.

– Манукяна давно знаю, он умный парень – цитирует "Р-Спорт" Мнацяна. – Полодяна и Алтыбармакяна тоже узнал, потому что смотрел почти все матчи молодежной суперсерии. Честно говоря, они мне понравились, явно выделяются по этому турниру. Интересно, конечно, что армяне лидеры сборной, но играют-то они за Россию! Здорово. Хочу сказать, что еще лет десять назад мне один парень сказал: "Ты не будешь хоккеистом, у тебя фамилия армянская". Вспоминаю это, когда вижу, кто исполняет решающие буллиты в матчах Россия – Канада.

Желаю нашей сборной удачи, чтобы она приехала с победой с чемпионата мира. В России идет активная пропаганда хоккея, все стараются отдать своих детей в хоккей, и армяне не исключение. И грузины уже играют, и дагестанцы. Почему нет?