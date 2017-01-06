Самсонов доигрывал матч со Швецией с микротравмой

Голкипер молодежной сборной России Илья Самсонов после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) отметил, что получил микротравму по ходу встречи, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Вратарь подчеркнул: о замене он даже не думал.

– По "физике" все нормально было, пока не получил микротравму. Нога вылетела, "зажгло", ужасная боль была. Вот после этого стало тяжеловато. А до того – нормально все шло, игралось, силы были.

– Могли же замену попросить?

– Какую?

– Ну, все-таки травма.

– Да нет, надо доигрывать такие матчи обязательно – от и до. Тем более если тебе тренерский штаб доверил играть весь чемпионат. Так что даже мысли такой не было.