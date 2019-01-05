Самберг уложил на лед Кравцова после сирены. Видео

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов на последних секундах первого периода матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира против США при розыгрыше большинства сделал бросок по воротам соперника. Шайба полетела в американского вратаря уже после сирены, чем остался недоволен Дилан Самберг. Он ударом клюшкой с двух рук уложил россиянина на лед.

На площадке началась небольшая потасовка, после которой на 2 минуты был удалены сам Самберг и Григорий Денисенко, ударивший американца. Таким образом, Россия перед вторым периодом осталась в одинарном большинстве.

Dylan Samberg shoved Vitali Kravstov at the end of the period and the Americans will start the second with a penalty. #WJC2019 pic.twitter.com/26Deu84eIk – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

Трансляция матча Россия – США

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею