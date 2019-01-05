00:50 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Самберг уложил на лед Кравцова после сирены. Видео

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Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов на последних секундах первого периода матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира против США при розыгрыше большинства сделал бросок по воротам соперника. Шайба полетела в американского вратаря уже после сирены, чем остался недоволен Дилан Самберг. Он ударом клюшкой с двух рук уложил россиянина на лед.

На площадке началась небольшая потасовка, после которой на 2 минуты был удалены сам Самберг и Григорий Денисенко, ударивший американца. Таким образом, Россия перед вторым периодом осталась в одинарном большинстве.

 Трансляция матча Россия – США

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