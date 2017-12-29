Ружичка оскорбил фанатов сборной США?

Нападающий молодежной сборной Словакии Адам Ружичка попал в неприятную историю. Во время празднования гола своей команды в ворота США в матче молодежного чемпионата мира он что-то прокричал американским фанатам. Либо это были слова на словацком, либо популярная ненормативная фраза на английском, которая переводится как: "Пошли вы".

Flames prospect Adam Ruzicka either yells something in Slovak or profanity. Who can blame him in either case. pic.twitter.com/zofnAv3lxT – FlamesNation (@FlamesNation) 29 декабря 2017 г.