07:50 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Ружичка оскорбил фанатов сборной США?

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Нападающий молодежной сборной Словакии Адам Ружичка попал в неприятную историю. Во время празднования гола своей команды в ворота США в матче молодежного чемпионата мира он что-то прокричал американским фанатам. Либо это были слова на словацком, либо популярная ненормативная фраза на английском, которая переводится как: "Пошли вы".

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