Нападающий молодежной сборной России и "Витязя" Герман Рубцов выбыл до конца сезона. Об этом сообщил канадский журналист Стефан Леру. Ранее стало известно, что игрок после чемпионата мира из-за травмы не полетел в Россию и остался в Северной Америке на лечение. У него сильный перелом носа и сотрясение мозга. Рубцов получил повреждение в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). В играх с командами США и Швеции он участия не принимал.

Confirmé German Rubtsov va terminer la saison avec les @SagueneensLHJMQ le premier choix des Flyers en 2016 est blessé mais pas serieusement – Stephane Leroux (@StephRDSJunior) 6 января 2017 г.