19:16 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Рубцов выбыл до конца сезона?

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Нападающий молодежной сборной России и "Витязя" Герман Рубцов выбыл до конца сезона. Об этом сообщил канадский журналист Стефан Леру. Ранее стало известно, что игрок после чемпионата мира из-за травмы не полетел в Россию и остался в Северной Америке на лечение. У него сильный перелом носа и сотрясение мозга. Рубцов получил повреждение в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). В играх с командами США и Швеции он участия не принимал.

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Материалы REN-TV

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