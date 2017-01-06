18:33 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Рубцов останется в Северной Америке из-за травмы

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Нападающий молодежной сборной России и "Витязя" Герман Рубцов после завершения чемпионата мира остался в Северной Америке из-за травмы. Об этом сообщил генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий. Рубцов получил повреждение носа в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с командой Дании (4:0). В играх с командами США и Швеции он участия не принимал.

- У него сильный перелом носа и сотрясение мозга, - цитирует "Р-Спорт" Варицкого. - Он не может в ближайшее время летать на самолете, и уж тем более играть. Поэтому было принято решение, что он останется в Канаде, где пройдет дополнительное обследование и по возможности получит необходимую медицинскую помощь.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170106/1114626566.html

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