Российские хоккеисты не попали в сборную лучших игроков МЧМ

Сегодня сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира, в финале оказавшись сильнее Швеции (3:1). По итогам турнира была названа команда лучших игроков турнира, в которую попало сразу два представителя шведской сборной.

Вратарь – Филип Густавссон (Швеция); защитники – Расмус Далин (Швеция), Кайл Макар (Канада); нападающие: Кейси Миттельштадт (США), Филип Задина (Чехия), Киффер Беллоуз (США).

Лучшим игроком турнира признан 19-летний Миттельштадт, набравший 11 (4+7) очков.