Российская молодежка отыгралась с 0:3 в матче с WHL и одержала первую победу в этой серии

Молодежная сборная России одержала волевую победу над командой Западной лиги (WHL) во 2-м матче Суперсерии со счетом 4:3. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала соперникам в счете 0:3. Напомним, что в первой встрече сборная WHL была сильнее – 7:0.

В составе россиян дубль оформил Михаил Мальцев, по шайбе забросили Артем Мальцев и Андрей Алтыбармакян. У соперников дважды отличился Дэвид Кенневилль, один гол на счету Диллона Добе.

Товарищеские матчи

CHL Canada Russia Series

"Россия U-20" - "Сборная WHL" - 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)