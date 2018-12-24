Российская молодежка обыграла Швейцарию в товарищеском матче

Молодежная сборная России обыграла команду Швейцарии в товарищеском матче со счетом 4:1. Для команды Валерия Брагина это была заключительная игра перед стартом молодежного чемпионата мира в Канаде.

В составе российской сборной дублем отметился Григорий Денисенко, также по шайбе забросили Даниил Журавлев и Клим Костин.

Первый матч на МЧМ россияне проведут с Данией 28 декабря.

Товарищеские матчи

Швейцария U20 - Россия U20 - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Денисенко - 4 (Костин, Алексеев), 4:07 - 1:0. Денисенко - 5 (Костин), 9:23 - 2:0. Журавлев - 1 (Коваленко, Шэн), 31:44 - 3:0. Костин - 1 (бол.), 47:54 - 4:0. Таннер - 1 (Гербер, Леманн), 48:46 - 4:1.

Вратари: Тарасов - А. Шмид. Штраф: 6 - 12.

Броски: 35 (14+15+6) - 14 (5+6+3).

24 декабря. Бернаби. Bill Copeland Arena.