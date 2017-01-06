Россия завоевала бронзовые медали молодежного ЧМ

Молодежная сборная России переиграла команду Швеции в овертайме матча за 3-е место чемпионата мира со счетом 2:1. Автором победного гола стал нападающий Денис Гурьянов, еще одна шайба - на счету Кирилла Капризова. В составе шведом отметился Юнатан Дален. Подопечные Валерия Брагина завоевали бронзовые медали турнира.
В финале встретятся Канада и США.
Молодежный чемпионат мира
Матч за 3-е место
Швеция – РОССИЯ - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Капризов - 9 (Воробьев, Рыков), 20:16 - 0:1. Дален - 5, 30:11 - 1:1. Гурьянов - 4, 60:33 - 1:2.
Вратари: Сандстрем - Самсонов.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 39 (15+14+10+0) - 26 (3+8+13+2).
Судьи: Берчелл, Кубуш.
Монреаль. Centre Bell.
Электросталец
молотки наши!
02:02
☭ Россия для русских!
Айртон Шведы - заслужили здесь бронзу!) 08:50 5 ЯНВАРЯ ============================================================================================================= :)))
02:02
spartak ekspress
брагин тащит сборные к медалям любые абсолютно но увы пока до золота не везет, может в баффало в следующем году соберем опять топ команду как тогда тарасенко кузя орлов?
02:02
Thomas_Boy
Россия для русских! ______ Томас, понял теперь почему шведы бесхарактерные?)) ____________ Нет, не понял. Причем тут бесхарактерность?
02:00
Thomas_Boy
Веселому и прочим эуропейцам большой привет.)))
01:59
MAPKJIAP
Сборная России третья по посещаемости зрителей на стадионе, третьи на турнире, и эту закономерность я уже давно наблюдаю, теперь понятно на какой показатель надо смотреть, чтобы понять кто выиграет=))) А так это сборная просто унылая, плюс оибки в формировании состава, Особенно Рубцова и Волкова касается, в результате физически подсели к концу... Шведы на пик формы вышли слишком рано, в концовке турнира сдуись тоже=)
01:58
Thomas_Boy
Молодцы! Спасибо за бронзу!
01:58
кубань чемпион
Спасибо парни. Вы лушая КОМАНДА МЧМ-2017.
01:58
☭ Россия для русских!
Сергачев и Самсонов, Рыков - ДНО. Капризов и Гурьянов - лучшие
01:58
Mikeroft
Команда хорошая. Медали по делу.
01:57
Lars Berger
Молодцы, пацаны! С победой!
01:57
сабзеро
Лучшие среди европейских сборных, до Северной Америки пока не дотягиваем, есть к чему стремиться. Молодцы, парни!
01:57
Future23
Молодцы!! всем дурачкам, которые будут писать что шведы были лучше, счёт на табло!
01:57
oseledec
Чмоке скакать и плакать
01:56
☭ Россия для русских!
Томас, понял теперь почему шведы бесхарактерные?))
01:56
Тропическая гемангиома Мовсисяна
опять в медалях, отлично)))
01:54
Пух
Молодцы ребята!
01:53
shvedero
как уже говорил после матча полуфинального, Россия для меня чемпионы, пофиг какие, хоть безмедальные. Отличный чм, характером, спасибо
01:53