01:48 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Россия завоевала бронзовые медали молодежного ЧМ

Сегодня. Монреаль. Швеция - Россия - 1:2 ОТ. Форвард российской команды Кирилл КАПРИЗОВ (справа) в борьбе с соперником. Фото Официальный сайт молодежного ЧМ Сегодня. Монреаль. Швеция - Россия - 1:2 ОТ. Россияне празднуют взятие ворот. Фото AFP
Сегодня. Монреаль. Швеция - Россия - 1:2 ОТ. Форвард российской команды Кирилл КАПРИЗОВ (справа) в борьбе с соперником. Фото Официальный сайт молодежного ЧМ
0
0
0
18

Молодежная сборная России переиграла команду Швеции в овертайме матча за 3-е место чемпионата мира со счетом 2:1. Автором победного гола стал нападающий Денис Гурьянов, еще одна шайба - на счету Кирилла Капризова. В составе шведом отметился Юнатан Дален. Подопечные Валерия Брагина завоевали бронзовые медали турнира.

В финале встретятся Канада и США.

Молодежный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Швеция – РОССИЯ - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов - 9 (Воробьев, Рыков), 20:16 - 0:1. Дален - 5, 30:11 - 1:1. Гурьянов - 4, 60:33 - 1:2.

Вратари: Сандстрем - Самсонов.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 39 (15+14+10+0) - 26 (3+8+13+2).

Судьи: Берчелл, Кубуш.

Монреаль. Centre Bell.

Трансляция матч Швеция - Россия

Опрос

Как вы оцените выступление России на МЧМ-2017 по хоккею?
голосовать

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldjunior/2016-2017/

0
0
0
18
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

Электросталец

молотки наши!

02:02

☭ Россия для русских!

Айртон Шведы - заслужили здесь бронзу!) 08:50 5 ЯНВАРЯ ============================================================================================================= :)))

02:02

spartak ekspress

брагин тащит сборные к медалям любые абсолютно но увы пока до золота не везет, может в баффало в следующем году соберем опять топ команду как тогда тарасенко кузя орлов?

02:02

Thomas_Boy

Россия для русских! ______ Томас, понял теперь почему шведы бесхарактерные?)) ____________ Нет, не понял. Причем тут бесхарактерность?

02:00

Thomas_Boy

Веселому и прочим эуропейцам большой привет.)))

01:59

MAPKJIAP

Сборная России третья по посещаемости зрителей на стадионе, третьи на турнире, и эту закономерность я уже давно наблюдаю, теперь понятно на какой показатель надо смотреть, чтобы понять кто выиграет=))) А так это сборная просто унылая, плюс оибки в формировании состава, Особенно Рубцова и Волкова касается, в результате физически подсели к концу... Шведы на пик формы вышли слишком рано, в концовке турнира сдуись тоже=)

01:58

Thomas_Boy

Молодцы! Спасибо за бронзу!

01:58

кубань чемпион

Спасибо парни. Вы лушая КОМАНДА МЧМ-2017.

01:58

☭ Россия для русских!

Сергачев и Самсонов, Рыков - ДНО. Капризов и Гурьянов - лучшие

01:58

Mikeroft

Команда хорошая. Медали по делу.

01:57

Lars Berger

Молодцы, пацаны! С победой!

01:57

сабзеро

Лучшие среди европейских сборных, до Северной Америки пока не дотягиваем, есть к чему стремиться. Молодцы, парни!

01:57

Future23

Молодцы!! всем дурачкам, которые будут писать что шведы были лучше, счёт на табло!

01:57

oseledec

Чмоке скакать и плакать

01:56

☭ Россия для русских!

Томас, понял теперь почему шведы бесхарактерные?))

01:56

Тропическая гемангиома Мовсисяна

опять в медалях, отлично)))

01:54

Пух

Молодцы ребята!

01:53

shvedero

как уже говорил после матча полуфинального, Россия для меня чемпионы, пофиг какие, хоть безмедальные. Отличный чм, характером, спасибо

01:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ