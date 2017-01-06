Россия завоевала бронзовые медали молодежного ЧМ

Сегодня. Монреаль. Швеция - Россия - 1:2 ОТ. Форвард российской команды Кирилл КАПРИЗОВ (справа) в борьбе с соперником. Фото Официальный сайт молодежного ЧМ

Молодежная сборная России переиграла команду Швеции в овертайме матча за 3-е место чемпионата мира со счетом 2:1. Автором победного гола стал нападающий Денис Гурьянов, еще одна шайба - на счету Кирилла Капризова. В составе шведом отметился Юнатан Дален. Подопечные Валерия Брагина завоевали бронзовые медали турнира.

В финале встретятся Канада и США.

Молодежный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Швеция – РОССИЯ - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов - 9 (Воробьев, Рыков), 20:16 - 0:1. Дален - 5, 30:11 - 1:1. Гурьянов - 4, 60:33 - 1:2.

Вратари: Сандстрем - Самсонов.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 39 (15+14+10+0) - 26 (3+8+13+2).

Судьи: Берчелл, Кубуш.

Монреаль. Centre Bell.

Трансляция матч Швеция - Россия