Россия забросила Швейцарии 7 шайб и победила

Сборная России обыграла Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира (7:4).
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Швейцария - Россия - 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
Голы: Леманн - 1 (Таннер, Леунбергер), 0:49 - 1:0. Нусбаумер - 1 (Брюшвайлер, Мозер), 9:06 - 2:0. Марченко - 1 (Подколзин), 14:27 - 2:1. Леманн - 2 (Леунбергер), 25:46 - 3:1. Саморуков - 1, 26:07 - 3:2. Денисенко - 1 (бол., Кравцов, Саморуков), 31:58 - 3:3. Слепец - 1 (мен.), 42:04 - 3:4. Алексеев - 1 (бол., Романов, Шашков), 46:38 - 3:5. Брюшвайлер - 1 (Нусбаумер, Эбишер), 47:13 - 4:5. Шэн - 2 (Шашков, Ольшанский), 51:42 - 4:6. Кравцов - 2 (Денисенко, Костин), 52:50 - 4:7.
Нереализованные буллиты: Леманн (Швейцария U20), 36:55, Курашев (Швейцария U20), 36:55.
Вратари: А. Шмид (58:00) - Тарасов.
Штраф: 6 - 29.
31 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.