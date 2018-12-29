Россия второй раз в меньшинстве забросила Чехии. Видео

Нападающий молодежной сборной России Николай Коваленко удвоил преимущество своей команды в матче чемпионата мира-2019 против Чехии. На 16-й минуте второго периода он поразил ворота соперника. В это время российская команда играла вчетвером.

Напомним, что первый гол россияне также забили, играя в меньшинстве.

Трансляция матча Чехия – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​