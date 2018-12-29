Россия второй раз в меньшинстве забросила Чехии. Видео

Нападающий молодежной сборной России Николай Коваленко удвоил преимущество своей команды в матче чемпионата мира-2019 против Чехии. На 16-й минуте второго периода он поразил ворота соперника. В это время российская команда играла вчетвером.
Напомним, что первый гол россияне также забили, играя в меньшинстве.
*Another* short-handed goal by Russia, this time coming from Nikolai Kovalenko (@Avalanche) to go up 2-0#WorldJuniors pic.twitter.com/I5QYQCrkLh– TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.
Трансляция матча Чехия – Россия
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею
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