Россия уступила Канаде в стартовом матче молодежного ЧМ

Молодежная сборная России уступила команде Канады в стартовом матче чемпионата мира со счетом 3:5. Встреча проходила в Торонто. В составе россиян голами отметились Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Егор Рыков.

Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут 29 декабря против команды США, которая в первой игре разгромила Латвию со счетом 6:1. Поединок с американцами начнется в 23.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Канада – РОССИЯ – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Жост - 1 (Майерс, Дюбе), 3:11 - 1:0. Сергачев - 1 (Гурьянов), 9:47 - 1:1. Стром - 1 (бол., Барзал, Шабо), 33:15 - 2:1. Руа - 1 (Готье), 37:08 - 3:1. Барзал - 1 (бол., Дюбуа), 43:03 - 4:1. Капризов - 1 (бол., Воробьев, Рыков), 45:12 - 4:2. Стром - 2 (бол., Барзал), 49:06 - 5:2. Рыков - 1 (Юртайкин, Капризов), 50:36 - 5:3.

Вратари: Харт - Самсонов.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 37 (12+15+10) - 17 (5+4+8).

Судьи: Гржибик, Линде.

Торонто. Air Canada Centre.

Трансляция матча Канада – Россия