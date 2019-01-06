Россия удвоила преимущество в матче за 3-е место МЧМ. Видео

Молодежная сборная России забросила в ворота Швейцарии вторую шайбу в матче за 3-е место чемпионата мира. На 14-й минуте Никита Шашков сделал счет 2:0 в пользу россиян. Теперь на его счету 5 (3+2) очков на турнире.
Nikita Shashkov makes it 2-0 for Russia, just after the power-play expires! #WorldJuniors pic.twitter.com/SZhnRboQPW– TSN (@TSN_Sports) 5 января 2019 г.
Трансляция матча Россия – Швейцария
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