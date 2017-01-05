Россия сыграет за третье место МЧМ-2017 со Швецией

Молодежная сборная России, уступившая в полуфинале чемпионата мира команде США (3:4 Б), встретится в матче за третье место со Швецией, которая проиграла Канаде (2:5).

Поединок за бронзу пройдет в Монреале 5 января и начнется в 23.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

Финальная встреча между канадцами и американцами состоится в ночь на 6 января (начало - 4.00 по московскому времени).