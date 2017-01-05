Россия сыграет за третье место МЧМ-2017 со Швецией

Молодежная сборная России, уступившая в полуфинале чемпионата мира команде США (3:4 Б), встретится в матче за третье место со Швецией, которая проиграла Канаде (2:5).
Поединок за бронзу пройдет в Монреале 5 января и начнется в 23.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.
Финальная встреча между канадцами и американцами состоится в ночь на 6 января (начало - 4.00 по московскому времени).
Lexx Luger
слов нет, вратарь дырка, почему его не сменили во время матча? Две шайбы одна под девую подмышку вторая под правую....
11:09
Vadi111
Ну вот прозвучит мое субьективное мнение: играли весь ЧМ только 5 человек: Капризов, Воробьев, Гурьянов, Рыков, Сергачев. Остальные 15 - пассажиры. Отсуда результат! Сидоров провел 50 матчей за Акбарс - ничего не показал (и это среди малолеток!!) - жирный кол за игру! Квартальнов - жирный кол! ..."Надежда" Самсонов провалил полуфинал + 3 подряд буллита между ног - жирная 2-ка!
10:36
Vasek
О, зато матч наших в удобное время! ))) Щитаю, результат не важен, главное прокачать Капризова в лучшие бомбардиры МЧМа!!! По 1/2: будущий топовый вратарь сборной поплыл в серии буллитов, опыт игр в КХЛ не помог, а вратарь СШП всего лишь кипер победителей Мемориального кубка - лучшего молодежного турнира, видимо, важно для прогресса вратаря регулярно играть решающие матчи в финалах молодежных лиг, чем иногда выходить на проходные матчи в проф.лигах. Справедливости ради отмечу, в ОТ можно было решать матч, как и проиграть. Может пора заканчивать собирать такие крестянско-рабочие сборные и искать среди молодых доминирующих игроков?
10:34
Charlene
фиговый листок проиграному полуфиналу
06:50