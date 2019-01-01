Россия сыграет со Словакией в четвертьфинале МЧМ-2019

Молодежная сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового турнира МЧМ-2019 - 2:1. Команда Валерия Брагина заняла первое место в группе А, канадцы стали вторыми.
Сборная России в четвертьфинале МЧМ сыграет с командой Словакии. Игра состоится в ночь на 3 е января.
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