Россия сыграет с США на молодежном чемпионате мира в 4.00 3 января

После завершения группового турнира молодежного чемпионата мира определились даты проведения матчей 1/4 финала. На этой стадии сборная России сыграет с хозяином турнира в Баффло, сборной США. Игра состоится в ночь со 2 на 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. Если команда Валерия Брагина выйдет в полуфинал, то сыграет с победителем пары Швеция - Словакия.

Все пары плей-офф МЧМ-2018 в Баффало

1/4 финала

2 января. 20.00 (время московское). Чехия - Финляндия

3 января. 0.00. Канада - Швейцария

2.00. Швеция - Словакия

4.00. США - РОССИЯ

Полуфиналы - 4 января. В них сыграют победители пар Канада/Швейцария - Чехия/Финляндия и Швеция/Словакия - США/РОССИЯ.

Финал и матч за 3-е место - 5 января (в ночь на 6-е по Москве).

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