Россия сыграет с США на молодежном чемпионате мира в 4.00 3 января

После завершения группового турнира молодежного чемпионата мира определились даты проведения матчей 1/4 финала. На этой стадии сборная России сыграет с хозяином турнира в Баффло, сборной США. Игра состоится в ночь со 2 на 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. Если команда Валерия Брагина выйдет в полуфинал, то сыграет с победителем пары Швеция - Словакия.
Все пары плей-офф МЧМ-2018 в Баффало
1/4 финала
2 января. 20.00 (время московское). Чехия - Финляндия
3 января. 0.00. Канада - Швейцария
2.00. Швеция - Словакия
4.00. США - РОССИЯ
Полуфиналы - 4 января. В них сыграют победители пар Канада/Швейцария - Чехия/Финляндия и Швеция/Словакия - США/РОССИЯ.
Финал и матч за 3-е место - 5 января (в ночь на 6-е по Москве).
Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 – здесь //
Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.