10:23 6 января | Хоккей — Молодежный ЧМ

Россия сыграет с Канадой в одной группе на молодежном чемпионате мира-2019

На МЧМ в США сборная России осталась без медалей, проиграв хозяевам турнира. Как для нее сложится следующий турнир в Канаде? Фото AFP
На МЧМ в США сборная России осталась без медалей, проиграв хозяевам турнира. Как для нее сложится следующий турнир в Канаде? Фото AFP
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ИИХФ на своем официальном сайте объявила составы групп на молодежный чемпионат мира-2019, который пройдет в Ванкувере и Виктории.

В группе А в Ванкувере встретятся команды Канады, России, Чехии, Швейцарии и Дании. Матчи пройдут на арене "Кэнакс", которая вмещает 18 910 зрителей и принимала хоккейный турнир Олимпиады-2010

В группе В в Виктории выступят Швеция, США, Финляндия, Словакия и Казахстан. Эти сборные проведут групповой турнир на 7-тысячной арене команды WHL "Виктория Роялс".

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Iz_naroda

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