Россия сыграет с Канадой в одной группе на молодежном чемпионате мира-2019

На МЧМ в США сборная России осталась без медалей, проиграв хозяевам турнира. Как для нее сложится следующий турнир в Канаде? Фото AFP

ИИХФ на своем официальном сайте объявила составы групп на молодежный чемпионат мира-2019, который пройдет в Ванкувере и Виктории.

В группе А в Ванкувере встретятся команды Канады, России, Чехии, Швейцарии и Дании. Матчи пройдут на арене "Кэнакс", которая вмещает 18 910 зрителей и принимала хоккейный турнир Олимпиады-2010.

В группе В в Виктории выступят Швеция, США, Финляндия, Словакия и Казахстан. Эти сборные проведут групповой турнир на 7-тысячной арене команды WHL "Виктория Роялс".