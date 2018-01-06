Россия сыграет с Канадой в одной группе на МЧМ-2019

ИИХФ на своем официальном сайте объявила составы групп на молодежный чемпионат мира-2019, который пройдет в Ванкувере и Виктории.
В группе А встретятся команды Канады, России, Чехии, Швейцарии и Дании. Они будут играть в Ванкувере, на арене "Кэнакс", которая вмещает 18 910 зрителей и на которой проходили игры хоккейного турнира Олимпиады-2010.
В группе В – Швеция, США, Финляндия, Словакия и Казахстан. Эти сборные проведут групповой турнир на 7-тысячной арене команды WHL "Виктория Роялс".
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Ванкувер Кэнакс
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Дании (хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Сборная Казахстана (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
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