Россия сыграет с Канадой в одной группе на МЧМ-2019

На МЧМ в США сборная России осталась без медалей, проиграв хозяевам турнира. Как для нее сложится следующий турнир в Канаде? Фото AFP

ИИХФ на своем официальном сайте объявила составы групп на молодежный чемпионат мира-2019, который пройдет в Ванкувере и Виктории.

В группе А встретятся команды Канады, России, Чехии, Швейцарии и Дании. Они будут играть в Ванкувере, на арене "Кэнакс", которая вмещает 18 910 зрителей и на которой проходили игры хоккейного турнира Олимпиады-2010.

В группе В – Швеция, США, Финляндия, Словакия и Казахстан. Эти сборные проведут групповой турнир на 7-тысячной арене команды WHL "Виктория Роялс".