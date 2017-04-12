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Россия сыграет с Чехией, Швецией, Швейцарией и Белоруссией на МЧМ-2018

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Стали известны соперники сборной России на чемпионат мира-2018, сообщает ФХР. Россияне сыграют в группе В, где встретятся с командами Чехии, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. 26 декабря россияне сыграют с Чехией, 28-го против Швейцарии, 29-го против Белоруссии, а 31-го числа с командой Швеции.

В группе А сыграют сборные США, Канады, Словакии, Дании и Финляндии. Встреча американцев и канадцев состоится 29 декабря на арене под открытым небом. МЧМ-2018 пройдет с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года в Баффало.

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=13427

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