Россия сыграет на МЧМ-2020 в группе с США и Канадой

Определился состав групп молодежного чемпионата мира-2020. Сборной России предстоит сыграть на групповой стадии с Канадой, Чехией, Германией и США.

В другой группе сыграют Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия и Казахстан.

Напомним, на молодежном чемпионате мира-2019 Россия заняла 3-е место, обыграв Швейцарию (5:2), а в финале США проиграли Финляндии (2:3).

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

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