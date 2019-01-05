Россия - США: полуфинал МЧМ-2019, видеообзор матча

Молодежная сборная России проиграла США в 1/2 финала чемпионата мира (1:2). В составе американцев голами отметились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, а единственную шайбу россиян забросил Григорий Денисенко.
Соперник сборной России по матчу за 3-е место станет известен во встрече Швейцария – Финляндия.
Молодежная сборная России проиграла США в полуфинальном матче МЧМ 1:2, но в этой игре было на что посмотреть. Все самые важные моменты – в одном видео: pic.twitter.com/hOZiXb399Q– Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2019 г.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею
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