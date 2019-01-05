04:56 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Россия - США: полуфинал МЧМ-2019, видеообзор матча

Обсудить
0

Молодежная сборная России​ проиграла США в 1/2 финала чемпионата мира (1:2). В составе американцев голами отметились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, а единственную шайбу россиян забросил Григорий Денисенко.

Соперник сборной России по матчу за 3-е место станет известен во встрече Швейцария – Финляндия.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ