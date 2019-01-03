Россия – США: полуфинал МЧМ-2019 начнется 5 января в 0.00 по московскому времени

Сборная России разгромила команду Словакии со счетом 8:3 в 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере.

Команда Валерия Брагина вышла в полуфинал турнира и встретится с США. Американцы в своей встрече были сильнее Чехии – 3:1.

Матч Россия – США состоится 5 января и начнется в 0.00 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею