Россия – США: полуфинал МЧМ-2019 начнется 5 января в 0.00 по московскому времени

Сборная России разгромила команду Словакии со счетом 8:3 в 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере.
Команда Валерия Брагина вышла в полуфинал турнира и встретится с США. Американцы в своей встрече были сильнее Чехии – 3:1.
Матч Россия – США состоится 5 января и начнется в 0.00 по московскому времени.
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