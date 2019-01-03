09:15 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Россия – США: полуфинал МЧМ-2019 начнется 5 января в 0.00 по московскому времени

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Сборная России разгромила команду Словакии со счетом 8:3 в 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере.

Команда Валерия Брагина вышла в полуфинал турнира и встретится с США. Американцы в своей встрече были сильнее Чехии – 3:1.

Матч Россия – США состоится 5 января и начнется в 0.00 по московскому времени.

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