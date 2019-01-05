Россия - США: американский хоккеист за удар россиянина заслужил большой штраф. Но его избежал

После окончания первого периода полуфинала молодежного чемпионата мира-2019 защитник сборной США Дилан Сэмберг атаковал нападающего сборной России Виталия Кравцова, ударив того клюшкой с двух рук в район шеи. При этом он получил 2-минутный штраф, как и приехавший с ним разбираться Григорий Денисенко.

Правило 127 книги правил ИИХФ гласит:

Хоккеист, атакующий соперника клюшкой, удерживая ее обеими руками, когда ни одна часть клюшки не находится на льду:

1. На хоккеиста, который атакует соперника таким образом, будет наложен малый штраф.

2. На хоккеиста, который безответственно атакует соперника таким образом и подвергает опасности соперника, будет наложен большой плюс автоматически дисциплинарный до конца матча штраф.

В данном случае Дилан Сэмберг безответственно атаковал Кравцова, подвергнув того опасности ударом в район шеи. За что должен был получить 5+20. 2-минутный штраф Григория Денисенко за грубость сомнению не подлежит. (Игорь Еронко)

Things getting testy as the first period ends... USA's Dylan Samberg will take a penalty for this late cross-check.#WorldJuniors pic.twitter.com/WexVh0yX0h – TSN (@TSN_Sports) 4 января 2019 г.

Россия – США: прямая видеотрансляция полуфинала МЧМ-2019

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