Россия – Швейцария: прямая трансляция матча молодежного ЧМ

В Канаде продолжает молодежный чемпионат мира – самый ожидаемый хоккейный турнир на стыке 2018 и 2019 годов. И сегодня ночью, с воскресенья на понедельник Россия проведет третью встречу на турнире. Противостоять россиянам будут сверстники из Швейцарии. Матч пройдет на стадионе Rogers Arena в Ванкувере, начало в 4.00 утра по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Швейцария.

В то же время россияне уже гарантировали себе место в плей-офф.

Кроме России и Швейцарии, в группе А играют Канада, Чехия и Дания. В заключительном матче группового турнира наша молодежка сыграет с хозяевами турнира Канадцами. Эта игра пройдет 1 января и начнется также в 4.00 утра по Москве.

После матча Россия – Швейцария на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.

Россия – Швейцария: прямая трансляция