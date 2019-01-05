Россия - Швейцария: прямая видеотрансляция матча за 3-е место МЧМ-2019

В ночь с 5 на 6 января на молодежном чемпионате мира по хоккею-2019 в матче за 3-е место встречаются сборные России и Швейцарии. Начало игры в Ванкувере на Rogers Arena – 0.00 6 января (время московское).

"СЭ" покажет матч за 3-е место МЧМ-2019 Россия – Швейцария в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.

Эфир будет доступен на этой странице с любого удобного устройства в режиме онлайн. Запись трансляции останется в видеоплеере сутки после игры.

В финале играют США и Финляндия. Начало этого матча в Ванкувере – 4.00 6 января (время московское).

После матча Россия – Швейцария на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры и видео голов (хайлайты), репортаж спецкора "СЭ" в Ванкувере Алексея Шевченко, а также мнения тренеров, хоккеистов, экспертов и другие материалы наших авторов об играх МЧМ.

Россия – Швейцария: молодежный чемпионат мира-2019, 6 января 2019, онлайн-трансляция и статистика полуфинальной игры – в матч-центре

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