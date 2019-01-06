Россия - Швейцария: матч за 3-е место МЧМ-2019, видеообзор матча

Молодежная сборная России переиграла Швейцарию в матче за 3-е место чемпионата мира (5:2). В составе россиян Кирилл Слепец оформил хет-трик, а также по голу на свой счет записали Клим Костин и Никита Шашков. У швейцарцев заброшенными шайбами отметились Валентин Нусбаумер и Янник Брюшвайлер.

🇷🇺 Бронзу – выигрывают! Молодежная сборная России сделала в матче со Швейцарией именно это, помог хет-трик Кирилла Слепца, шайбы Никиты Шашкова и капитана Клима Костина. Вот как это было: pic.twitter.com/dELKgRAkEd – Хоккей России (@russiahockey) 6 января 2019 г.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

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