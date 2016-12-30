Россия проиграла США

Молодежная сборная России проиграла США в матче группового турнира чемпионата мира со счетом 2:3. Заброшенными шайбами в составе команды Валерия Брагина отметились нападающие Кирилл Ураков и Кирилл Капризов.
Ранее россияне уступили сборной Канады (3:5) и разгромили Латвию – 9:1. В заключительной игре группового раунда сборная России встретится со Словакией. Матч пройдет в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и начнется в 4.00 по московскому времени.
Молодежный чемпионат мира
Группа B
РОССИЯ – США – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы: Келлер – 3 (Андерсон, Фицджеральд), 4:14 – 0:1. Ураков – 1 (мен., Тренин, Зборовский), 11:59 – 1:1. Уайт – 3 (бол.), 24:03 – 1:2. Терри – 2 (Фоули, Ласзински), 31:41 – 1:3. Капризов – 5 (бол., Рыков, Воробьев), 37:17 – 2:3.
Нереализованный буллит: Томпсон (58:31, США).
Вратари: Самсонов (59:35) – Парсонс.
Штраф: 10 – 6.
Броски: 27 (6+11+10) – 37 (18+6+13).
Судьи: Салонен, Штрикер.
29 декабря. Торонто. Air Canada Centre.
мосвад67
С такими ошибками пожалуй мы можем побеждать пока только команды уровня Латвии, но не более
02:09
Бэн Джойс
Ну нормуль, чо. Блатарям указали на их место в табели о рангах ))
02:05
🚀 Русские нагнут весь ми
На кого выходим-то?
02:03
polo-1
Ну не смертельно. Что с 3-го места, что с 2-го выходить в плов- никакой разницы. Злее будут.
02:01
NF
Бездарно начали играть - бездарно закончили. Дисциплина гробит все усилия в атаке. Самсонов не заслужил такой убогой игры команды. Благодаря лишь ему все не закончилось после первого периода...
02:01