Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧМ

Молодежная сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила команду Дании. Счет в игре после броска от красной линии открыл Александр Полунин. Еще два гола забил капитан команды Кирилл Капризов, и одним точным броском отметился – Павла Карнаухова.

В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет с победителем другого четвертьфинального противостояния – США – Швейцария. Таким образом, следующую игру Россия проведет 4 января в 23.00 по московскому времени или 5 января в 3.30 утра.

Молодежный чемпионат мира

Плей-офф

1/4 финала

Дания – РОССИЯ – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Полунин – 3 (Воробьев), 8:45 – 0:1. Капризов – 6 (бол., Воробьев, Тренин), 19:49 – 0:2. Карнаухов – 2 (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 – 0:3. Капризов – 7 (Полунин), 55:35 – 0:4.

Вратари: Петерсен (Крог, 20:00) – Самсонов.

Штраф: 8 – 14.

Броски: 14 (3+4+7) – 32 (9+15+8).

Судьи: Лемелин, Рохач.

2 января. Торонто. Air Canada Centre.