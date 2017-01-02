23:20 2 января | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧМ

Россияне радуются голу. Фото ФХР
Россияне радуются голу. Фото ФХР
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Молодежная сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила команду Дании. Счет в игре после броска от красной линии открыл Александр Полунин. Еще два гола забил капитан команды Кирилл Капризов, и одним точным броском отметился – Павла Карнаухова.

В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет с победителем другого четвертьфинального противостояния – США – Швейцария. Таким образом, следующую игру Россия проведет 4 января в 23.00 по московскому времени или 5 января в 3.30 утра.

Молодежный чемпионат мира

Плей-офф

1/4 финала

Дания – РОССИЯ – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Полунин – 3 (Воробьев), 8:45 – 0:1. Капризов – 6 (бол., Воробьев, Тренин), 19:49 – 0:2. Карнаухов – 2 (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 – 0:3. Капризов – 7 (Полунин), 55:35 – 0:4.

Вратари: Петерсен (Крог, 20:00) – Самсонов.

Штраф: 8 – 14.

Броски: 14 (3+4+7) – 32 (9+15+8).

Судьи: Лемелин, Рохач.

2 января. Торонто. Air Canada Centre.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/worldjunior/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Thomas_Boy

Буква Ё ___________ Плохо ты лизнул. Без души. Устал, наверное.

00:12

Буква Ё

polo-1, а ты на объекты уважения дрочишь? О_О

00:12

polo-1

Буква Ё - не рано ли дрочить на США начал?

00:09

Буква Ё

Ждем победы сборной Великой США, унижения россиян в полуфинале и волны суицидов среди патриотично настроенных граждан:)

00:03

Упёртый русский

Впереди играли средненько. В созидании ничего особенного не показали, сзади - ничего, Воротчик - молоток. В полуфинале будет фифти-фифти.

23:52 2 января

вампирёнок

Компания Lexus придумала новый маркетинговый ход – британское представительство фирмы более четверти года работало над картоновой моделью IS в масштабе 1:1. https://www.vtorsyre.com/картонный-lexus-создай-свою-мечту/

23:52 2 января

Уоррент

Просто у команд разные задачи! У Датчан - выход из группы это максимум, у России - полуфинал минимум. Молодцы парни, теперь смотрим как там остальные справятся.

23:37 2 января

NF

Датчане просто выдохлись, на плей-офф сил им не хватило. Поэтому проблем и не создали. Плюс шайба на совести датского вратаря деморализовала. А все проблемы наша сборная вновь и вновь создавала себе сама. Даже с таким соперником. Дисциплины НЕТ, масса ненужных удалений, опять Самсонов выручал даже в немногих датских атаках. Повезло с соперником, в противном случае, за такое количество удалений огребали бы наверняка знатно и долго. Ежели подобную игру покажут и с американцами, огребут еще раз. Если, конечно, планируют что-либо большее, нежели чем выход в полуфинал...

23:34 2 января

GoaLapagos

НА КЛАССЕ

23:32 2 января

Thomas_Boy

Молодцы! Без нервов.

23:30 2 января

spetrov

Наших с победой! PS: Обратите, пож-ста, внимание на указанный счет по периодам.

23:28 2 января

maxcds

сыграли в пол-конька, гамлетам даже надуманные удаления не помогли

23:27 2 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ