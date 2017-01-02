Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧМ

Молодежная сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила команду Дании. Счет в игре после броска от красной линии открыл Александр Полунин. Еще два гола забил капитан команды Кирилл Капризов, и одним точным броском отметился – Павла Карнаухова.
В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет с победителем другого четвертьфинального противостояния – США – Швейцария. Таким образом, следующую игру Россия проведет 4 января в 23.00 по московскому времени или 5 января в 3.30 утра.
Молодежный чемпионат мира
Плей-офф
1/4 финала
Дания – РОССИЯ – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: Полунин – 3 (Воробьев), 8:45 – 0:1. Капризов – 6 (бол., Воробьев, Тренин), 19:49 – 0:2. Карнаухов – 2 (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 – 0:3. Капризов – 7 (Полунин), 55:35 – 0:4.
Вратари: Петерсен (Крог, 20:00) – Самсонов.
Штраф: 8 – 14.
Броски: 14 (3+4+7) – 32 (9+15+8).
Судьи: Лемелин, Рохач.
2 января. Торонто. Air Canada Centre.
Полунин! 1-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/apyd4aclz6– Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
Капризов! 2-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/zz5a9dLIiH– Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
Карнаухов! 3-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/rdIZaLHvjY– Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
Капризов! 4-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/ty95FFKVz5– Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
Thomas_Boy
Буква Ё ___________ Плохо ты лизнул. Без души. Устал, наверное.
00:12
Буква Ё
polo-1, а ты на объекты уважения дрочишь? О_О
00:12
polo-1
Буква Ё - не рано ли дрочить на США начал?
00:09
Буква Ё
Ждем победы сборной Великой США, унижения россиян в полуфинале и волны суицидов среди патриотично настроенных граждан:)
00:03
Упёртый русский
Впереди играли средненько. В созидании ничего особенного не показали, сзади - ничего, Воротчик - молоток. В полуфинале будет фифти-фифти.
23:52 2 января
вампирёнок
Компания Lexus придумала новый маркетинговый ход – британское представительство фирмы более четверти года работало над картоновой моделью IS в масштабе 1:1. https://www.vtorsyre.com/картонный-lexus-создай-свою-мечту/
23:52 2 января
Уоррент
Просто у команд разные задачи! У Датчан - выход из группы это максимум, у России - полуфинал минимум. Молодцы парни, теперь смотрим как там остальные справятся.
23:37 2 января
NF
Датчане просто выдохлись, на плей-офф сил им не хватило. Поэтому проблем и не создали. Плюс шайба на совести датского вратаря деморализовала. А все проблемы наша сборная вновь и вновь создавала себе сама. Даже с таким соперником. Дисциплины НЕТ, масса ненужных удалений, опять Самсонов выручал даже в немногих датских атаках. Повезло с соперником, в противном случае, за такое количество удалений огребали бы наверняка знатно и долго. Ежели подобную игру покажут и с американцами, огребут еще раз. Если, конечно, планируют что-либо большее, нежели чем выход в полуфинал...
23:34 2 января
GoaLapagos
НА КЛАССЕ
23:32 2 января
Thomas_Boy
Молодцы! Без нервов.
23:30 2 января
spetrov
Наших с победой! PS: Обратите, пож-ста, внимание на указанный счет по периодам.
23:28 2 января
maxcds
сыграли в пол-конька, гамлетам даже надуманные удаления не помогли
23:27 2 января