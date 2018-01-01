Россия по буллитам проиграла Швеции

Сборная Швеции обыграла Россию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 4:3 по буллитам. В составе нашей команды по шайбе забросили Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян. В серии буллитов шведы реализовали 3 попытки, россияне - 1.

Шведы завоевали первое место в группе В с 11-ю очками и сыграют со Словакией. Россия стала третьей, набрав 7 очков и в четвертьфинале сразится с США. Победители этих пар встретятся между собой в полуфинале.

Молодежный чемпионат мира

Группа В

Россия - Швеция - 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Андерссон - 5 (Лильегрен, Нюландер), 7:18 - 0:1. Соколов - 1 (Мальцев, Полодян), 15:09 - 1:1. Лильегрен - 1 (Седерлунд, Л. Линдстрем), 17:32 - 1:2. Костин - 4 (Иванов, Свечников), 18:18 - 2:2. Густафссон - 2 (Юнссон Фьелльбю, Давидссон), 54:21 - 2:3. Полодян - 3 (Шепелев, Иванов), 56:15 - 3:3.

Победный буллит: Стин.

Вратари: Сухачев (58:58 - 59:12, 59:16) - Густавссон.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 31 (14+4+8+5) - 42 (12+14+9+7).

Судьи: Томсон, Шукис.

1 января. Баффало. KeyBank Center. 6121 зритель.